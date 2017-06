Il Brasileirao su Premium Sport

Nel pieno dei campionati statali, la Federcalcio Brasiliana presenta il calendario 2017 del Brasileirao, un campionato che Premium Sport trasmetterà in Esclusiva. A partire dalla voglia di confermarsi del Palmeiras, campione in carica, alle ambizioni di salvezza delle quattro neo promosse, Atletico Goias, Bahia, Avaì e Vasco da Gama, al desiderio di tornare alla vittoria delle “carioca” Flamengo e Botafogo: tutti fattori che apporteranno grande fascino a una delle competizioni più belle, e sentite, del Sudamerica.



Subito un big match alla prima giornata: Fluminense-Santos, con Lucas Lima e compagni che voleranno a Rio per centrare i primi tre punti di un campionato in cui il Peixe dovrà trovare la forza per competere per la vetta della graduatoria. Ostacolo Vasco per il Palmeiras, che nonostante abbia salutato Gabriel Jesus (approdato al City e, purtroppo per lui, già fermato da un infortunio al piede), gode di una delle squadre più forti del panorama calcistico brasiliano. Proprio il Vasco da Gama si presenta come una delle possibili outsider: è, come detto, una neopromossa, ma il recente acquisto di Luis Fabiano evidenzia i tentativi della dirigenza di incrementare il tasso di tecnica ed esperienza del collettivo.



Occhio poi al San Paolo, che esordirà a Belo Horizonte, in casa del Cruzeiro, e a un Corinthians che ospiterà la “nuova” Chapecoense. Infine, riflettori puntati su Gremio-Botafogo: anche a Porto Alegre, una sfida che trasuda fascino e che mette in palio tre punti importanti per due squadre attualmente impegnate anche in Libertadores.



Dunque: adesso gli statali, che ci stiamo gustando appieno (a proposito: nella notte tra mercoledì e giovedì, all’1:45, Corinthians-Palmeiras con telecronaca di Francesco Letizia e commento tecnico di Andersinho Marques); da maggio, una nuova avventura: il Brasileirao 2017, per un’estate da vivere nel paese del Cristo Redentore.

Andersinho Marques