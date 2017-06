Flamengo, il Real Madrid compra Vinicius per 61 milioni

Per Vinicius junior i confronti già si sprecano, i più sono convinti che il talento 16enne del Flamengo sia il nuovo Neymar. La Liga presto scoprirà quanto sia azzardato questo paragone visto che tutti gli indizi portano al suo trasferimento al Real Madrid a partire dal 2018. Sia Globoesporte che Marca convergono: i blancos, dopo una stagione senza mercato per la sanzione Fifa sulle irregolarità nel trasferimento di minori, si rituffano a capofitto nello scovare nuovi talenti e per Vinicius spenderanno una cifra complessiva di 61 milioni di euro (40 al Flamengo più 21 che si divideranno agente e giocatore).



Un mucchio di soldi per un ragazzo che non sembra per niente una scommessa, nell'ultimo sub17 sudamericano ha mostrato cose egregie vincendo il torneo con il Brasile e risultando il capocannoniere segnando 7 gol in 9 partite. E non a caso erano in tanti a cercarlo: dal Barça alla Juventus passando anche per le due big inglesi di Manchester.



Ma il Real Madrid ha avuto la meglio, anche se potrà averlo in squadra solo dal luglio 2018 quando sarà maggiorenne come da regolamento internazionale: fino ad allora potremmo godercelo nel Brasileirao (esclusiva Premium Sport) con il Flamengo visto che i tifosi a gran voce ne chiedono la promozione in prima squadra.