Flamengo, Ederson operato: rimosso il tumore al testicolo

A pochi giorni dall'annuncio della malattia, l'ex Lazio Ederson si è sottoposto ad intervento chirurgico per rimuovere il tumore che lo ha colpito al testicolo destro. L'operazione, avvenuta a Rio de Janeiro, è durata all'incirca 40 minuti e il giocatore oggi in forza al Flamengo sarà dimesso nell'arco di 24 ore.

Il brasiliano dovrà sottoporsi a sedute di chemioterapia per almeno 2-3 mesi, mentre è ancora presto per sapere quando tornerà in campo. A seconda degli esiti degli esami verrà stilato un programma per le cure. "Abbiamo iniziato una guerra e la prima battaglia è stata vinta", ha dichiarato il chirurgo che ha operato il giocatore, il dottor Franz Campos.

Ci vorrà tempo, sarà una battaglia molto dura, ma intanto l'importante è che l'intervento sia andato per il meglio.