Flamengo, dramma Ederson: l'ex Lazio colpito da un tumore

Estaremos juntos nessa luta, @ederson! Somos 40 milhões ao seu lado #ForçaEderson pic.twitter.com/UP8t953Hic — Flamengo (@Flamengo) 25 luglio 2017

In Serie A con la maglia della Lazio non ha lasciato tracce indelebili (50 presenze e 5 gol in 3 stagioni), ma molti si ricorderanno bene di Ederson, fantasista classe 1986 oggi in forza al Flamengo, che purtroppo si ritrova a lottare contro un tumore al testicolo.

A rendere nota la drammatica diagnosi sono stati lo stesso Ederson, il presidente del Flamengo, il responsabile dello staff sanitario e il direttore esecutivo. "In questa lotta siamo tutti con te, al tuo fianco siamo in 40 milioni! #ForçaEderson", il messaggio apparso sul profilo Twitter della società brasiliana, che ha cambiato anche l'immagine profilo dell'account mettendo l'immagine del numero 10 indossato da Ederson.