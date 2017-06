Felipe Melo: "Contro la Chape piangevo mentre giocavo"

Emozionato al punto, Felipe Melo, da non ricordare neanche come è andato il suo debutto con il Palmeiras. Il centrocampista brasiliano ex Inter, che sabato ha giocato in amichevole contro la nuova Chapecoense, ammette di aver completamente perso la concentrazione vedendo alcuni bambini che piangevano all'interno dell'Arena Condà.

Partito dal primo minuto nella prima gara della nuova Chape dopo la tragedia aerea che a fine novembre ha quasi completamente distrutto la squadra, Felipe Melo ricorda poco del suo debutto con la maglia del Palmeiras: "Ho fatto molta fatica a concentrarmi perchè ero travolto dalla carica emotiva che si respirava nello stadio. A dire il vero, non ricordo la mia prestazione. Diverse volte durante il gioco mi sono trovato a piangere. Stavamo ricordando quei guerrieri - ha detto il numero 30 - Quando ho visto due bambini piangere e poi i volti dei giocatori della Chape ancora in vita sul maxischermo, non sono più riuscito a pensare alla partita, psicologicamente ero finito. E credo anche i miei compagni. Si tratta di un nuovo inizio per Chapecoense, di un club che rinasce dopo una tragedia e noi facciamo il tifo perchè facciano un grande campionato" ha concluso l'ex nerazzurro.

Dal nostro esperto di calcio brasiliano Anderson Marques