Felipe Melo: "Con Mancini Inter in Champions. Icardi non può essere capitano"

Mancini, Icardi e Gabigol. Felipe Melo ha fatto ritorno in Brasile da sei mesi per vestire la maglia del Palmeiras ma resta un tifoso dell'Inter e per questo non risparmia giudizi su quella che per un anno e mezzo è stata la sua squadra. Grazie a Mancini che nel settembre 2015 lo ha voluto in nerazzurro a tutti i costi: "Se non fosse andato via oggi l'Inter sarebbe in Champions League. E non ci sono dubbi, lo dico al 100%. E' interista, conosce benissimo il mondo nerazzurro ed era sicuramente l'allenatore migliore per la nostra squadra".



Nella lunga intervista a FcInterNews Melo ripercorre la difficile estate dello scorso anno: "Tutti si ricordano delle batoste che abbiamo preso tra Stati Uniti e Oslo ma quanti dicono che abbiamo fatto mille viaggi con pochissimi giocatori a disposizione? Eravamo contati, giocavano sempre gli stessi ed era di più il tempo che passavamo sugli aerei che sul campo a lavorare. Pensi che i giocatori di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, parlando con loro e spiegando la nostra situazione, non credevano a tutto questo, a queste grandi difficoltà logistiche. E Mancio era molto arrabbiato per queste problematiche, anche perché al contempo non c'era chiarezza dal punto di vista societario. C'era tanta confusione".



E la confusione, se possibile, è aumentata con l'addio del tecnico. Tra i tanti casi della stagione nerazzurra quello più clamoroso ha riguardato rottura tra la Curva Nord e Icardi: "È un fenomeno ma la fascia da capitano è un'altra cosa, penso sia troppo per lui. Un giocatore che fa il capitano deve avere il rispetto degli avversari. Uno di quelli che, quando lo guardi e lo ascolti, pensi: "Cazzo!". E mi riferisco anche agli avversari, che devono avere timore, nel senso positivo, nei suoi confronti. E con Icardi questo non succede. Sono successe troppe cose in passato, oggi non lo vedo come un vero capitano. Magari tra qualche anno, anche perché è un campione, ma oggi non può indossare la fascia nonostante abbia dimostrato maturità quando ha chiesto scusa per quelle ormai famose righe presenti inizialmente nel suo libro".



Un'altra questione spinosa è rappresentata sicuramente da Gabigol, accolto come un grande colpo e ben presto relegato in panchina: "Purtroppo Gabriel è arrivato a Milano in un momento storico difficile per l'Inter, che non vinceva e non vince da tanti anni. E con tanti cambiamenti ancora in corso. Ma la società deve credere in lui, senza dubbio. Altrimenti si correrebbe il rischio di ripetere l'errore commesso con Coutinho. A Milano dicevano che era scarso, ora lo vuole tutta Europa. Ci vuole un po' di intelligenza, altrimenti poi si piange se Gabriel diventa forte in altre squadre. Dobbiamo essere intelligenti! Parliamo di un ragazzo di 20 anni che deve ancora abituarsi al mondo italiano, perché in Brasile è tutto diverso. Per me è fortissimo. E lo ha già fatto vedere in Brasile, sia con il Santos che con la Nazionale brasiliana. Non può essere diventato scarso nel giro di pochissimo tempo. ".



Chisura dedicata alla finale di Champions: "Ho fatto il tifo per il Real Madrid, ma non al 100%. E le dico perché. Credo che l'Italia abbia bisogno di un successo del genere, per guadagnare punti in ottica ranking Uefa e non restare indietro rispetto agli altri campionati. In questi anni stanno dominando le spagnole, quindi un successo della Juventus sarebbe servito. In ogni caso ha vinto la squadra che ha giocato meglio e che ha nettamente meritato".