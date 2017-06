Felipe Melo, che ferita al sopracciglio: "Stavo male, non vedevo niente"

Brutto infortunio per Felipe Melo nel corso della partita tra Corinthians e Palmeiras. L'ex centrocampista dell'Inter è dovuto uscire dal campo per una ferita al sopracciglio dopo uno scontro di gioco con un compagno. Il brasiliano è stato ricoverato all'ospedale e sono stati necessari 13 punti di sutura. Melo ha postato sul proprio profilo Instagram la foto dell'infortunio accompagnata da queste parole: “Piangeremo ancora molto questa sconfitta (il Palmeiras ha perso 1-0 ndr). Ho provato a continuare a giocare dopo la botta, ma stavo male e non vedevo niente. E’ ora di pensare alla ripresa mia e della squadra”.

Vamos lamentar muito ainda esta derrota. Tentei continuar no jogo, após o choque, mas tava doendo muito e não tava conseguindo enxergar nada. Agora é pensar na recuperação rápida minha e do nosso time.#gloriasadeusnasalturas