È Carnevale, c'è Edmundo: carrambata con Amaral...

Saudades de você primo ......... Un post condiviso da Edmundo Souza (@edmundosouza10) in data: 28 Feb 2017 alle ore 23:55 PST

Se a Firenze pronunci la parola Carnevale, è molto probabile che la prima associazione mentale che frulli in testa sia Edmundo. Impossibile, del resto, dimenticare quell'inverno del 1999, quando il brasiliano scappò a Rio abbandonando il Trap al suo destino proprio mentre lottava per lo scudetto. A distanza di tempo la rabbia si è trasformata in sorrisi quasi nostalgici nel raccontare quell'episodio: gli stessi che scappano nel vedere una foto postata da Edmundo, ovviamente proprio nella notte di Carnevale.



Nessun travestimento da mostrare, ma solo una bellissima sorpresa da condividere su Instagram: accanto a lui c'è Amaral, che ha giocato nella Fiorentina proprio come lui, ma senza incrociarlo, visto che arrivò nel 2000, quando Edmundo aveva già lasciato i viola. I due, in realtà, hanno militato nella stessa squadra a inizio carriera, al Palmeiras, dal 1993 al 1995. "Mi manchi fratello", ha scritto Edmundo. Chissà se gli mancherà anche Firenze. Certo, non a Carnevale.