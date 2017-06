Corinthians, Marlone prossimo crack del mercato

Occhio a questo ragazzo classe 92: Johnath Marlone Azevedo da Silva. Marlone sarà uno dei nomi più importanti del prossimo mercato europeo: centrocampista offensivo di piede destro di proprietà del Corinthians, principalmente impiegato come attaccante esterno, dimostra anche di essere un'eccellente mezz'ala box-to-box.



Marlone possiede un'ottima forza fisica che gli permette di alternare una buonissima fase d'interdizione e di recupero con la forza e la qualità nel guidare una ripartenza con grande intelligenza nelle scelte, è un giocatore che abbina tanta quantità alla grande qualità. Tecnicamente ha un gran tiro, è dotato di buon dribling (principalmente abile nelle serpentine a campo aperto, riuscendo a puntare la porta e usando il passo lungo che gli permette di rubare il tempo all'avversario) e ottima visione di gioco (efficace nel verticalizzare). Ma non solo, sa pure sacrificarsi per la squadra, correndo sempre dietro all'avversario.



In carriera ha vinto tutto con il Cruzeiro, passa al Fluminense ma le difficoltà economiche della squadra di Rio lo costringono a metà stagione ad andare allo Sport Recife dove chiude il campionato con 3 gol e 7 assist in 30 partite e al sesto posto in classifica davanti sia al Cruzeiro che al Fluminense. Poi l'approdo al Corinthians dove si mette in mostra principalmente in Coppa Libertadores, realizzando tra campionato e coppa 8 gol in 26 partite.

Anderson Marques