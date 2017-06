Corinthians, "Io sono Gabriel" sulle maglie

Non si placano le proteste del Corinthians per l'ingiusta espulsione di Gabriel nel Clasico contro il Palmeiras. Per uno scambio di persona, l'arbitro Thiago Duarte Peixoto aveva graziato il vero autore del fallo Maycon e per questo il club paulista aveva fatto produrre maschere dei due giocatori che poi le avevano indossate (a facce inverse, ovviamente). Ora la nuova trovata: contro il Mirassol, il Corinthians vestirà maglie con l'hashtag "#eusou" (io sono) in modo che gli arbitri non sbaglino più...

Ó o carnaval aí, gente! Pra evitar confusão – ainda mais depois da máscara –, achamos melhor reforçar quem é quem amanhã.#EuSouCorinthians pic.twitter.com/gw880XkY7N — Corinthians (@Corinthians) 24 febbraio 2017