Coppa America, rivoluzione nel 2019: invitata anche l'Italia

La Coppa America del 2019 promette di essere rivoluzionaria: sarà l'ultima negli anni dispari - dal 2020 ci sarà un torneo negli Stati Uniti e da quell'anno in poi si svolgerà ogni quattro anni - e prevederà la partecipazione anche di squadre non sudamericane, il tutto per motivi economici.



C'è tutto questo nella proposta approvata nel Consiglio del CONMEBOL di Santiago. La nuova formula prevederà quindi 16 nazioni partecipanti: dieci sudamericane (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador e Venezuela) e sei da Europa, Asia ed America Centrale.



Questo apre alla possibilità di vedere anche l'Italia, che infatti è stata invitata, assieme a Francia, Spagna e Portogallo.