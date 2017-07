Chapecoense, Ruschel torna in campo

Alan Ruschel, Jackson Folmann e Neto: questi gli unici tre giocatori della Chapecoense sopravvissuti allo schianto aereo del 28 novembre scorso, una tragedia in cui persero la vita 77 persone. La squadra brasiliana stava volando verso la Colombia per affrontare l'Atletico Nacional in Coppa Sudamericana quando il quadrimotore RJ85 precipitò a sud di Medellin, da quel momento la Chape divenne tristemente famosa in tutto il mondo ma in breve tempo è riuscita a rinascere tornando ad essere protagonista del Brasileirao.



Oggi che la squadra è rifondata, nessuno si scorda dei tre giocatori della Chapecoense che fu e il club lo ha voluto testimoniare una volta di più annunciando che il difensore Ruschel tornerà in campo con la maglia verde. Accadrà il 7 agosto contro il Barcellona per il trofeo Gamper: "Un passo importante per il suo recupero e per la ricostruzione del club" recita la nota sul sito ufficiale.