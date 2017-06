Chapecoense, ritrovata la maglia di Ruschel tra i resti

Mentre la nuova Chapecoense si prepara al Campionato Catarinense (da febbraio Premium Sport seguirà in esclusiva il Carioca e il Paulista), la Terra restituisce cimeli di quella vecchia, andata quasi tutta perduta nella tragedia aerea in Colombia dello scorso novembre. Rafael Henzel, uno dei sopravvissuti dello schianto, ha pubblicato su Twitter la maglia numero 89 di Alan Ruschel, uno dei pochi giocatori che è riuscito a scampare la morte, ritrovata qualche giorno fa nella zona dello schianto.



Inoltre lo stesso Henzel ha spiegato come un'associazione in ricordo della Chape, in accordo con governo colombiano e brasiliano, stia cercando di creare una sorta di "museo del ricordo" nelle vicinanze del luogo dell'incidente.