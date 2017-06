Chapecoense, prima trasferta aerea dopo la tragedia

Sono passati più di tre mesi dalla tragedia che ha sconvolto la Chapecoense e il club brasiliano torna su un aereo.



Scatta la Coppa Libertadores e per la Chape è tempo di una trasferta in Venezuela, un viaggio che significa molto: "Tutti gli occhi del mondo saranno su questo match - le parole dell'allenatore Farias - Ma non possiamo farci trasportare dalle emozioni anche sei tutti avevamo vissuo grande angoscia quando abbiamo appreso quella notizia".



L'avversario sarà lo Zulia, un esordiente, ma nel gruppo 7 i brasiliani dovranno vedersela anche con il Lanus (Argentina) e Nacional (Uruguay).