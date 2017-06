Chapecoense, in porta c'è l'ex Roma Artur: "Non potevo fare scelta migliore"

"Dopo 11 anni lontano da casa e dal Brasile non potevo rientrare in modo migliore e sono grato alla Chapecoense per questa opportunità". Queste le parole con cui il portiere Artur, ex tra le altre di Roma e Benfica, ha motivato la decisione di tornare in Brasile a quasi 36 anni. L'ex giallorosso sarà l'estremo difensore della Chapecoense, che dopo la tragedia aerea di fine novembre, tornerà in campo oggi, infarcita di tanti ragazzi e alcuni giocatori più esperti, per un'amichevole contro il Palmeiras di Felipe Melo, che era stata l'ultima squadra ad affrontare la Chape in una partita ufficiale prima dello schianto aereo.

"Ho preso l'aereo più velocemente possibile per essere qui e far parte di questo momento storico - ha dichiarato l'ex giallorosso, alla Roma dal 2008 al 2010, con cui ha giocato 18 partite come vice Doni con Spalletti in panchina - Non si tratta solo di calcio, lo sappiamo, ma dobbiamo fare di tutto per portare la squadra al livello dello scorso anno. Ho scelto di tornare a casa e non potevo fare scelta migliore" ha concluso il portiere brasiliano, che grazie alle sue esperienze in Turchia, Portogallo e Italia (ha vestito anche le maglie di Siena e Cesena) sarà certamente uno dei leader del nuovo spogliatoio della Chape.