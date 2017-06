Chapecoense in campo dopo la tragedia: amichevole col Palmeiras

Este é o elenco oficial da Chapecoense para 2017.#VamosChape pic.twitter.com/JuE9FsA1C4 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 20 gennaio 2017

Inizia oggi la seconda vita della Chapecoense. Il club brasiliano esordirà in amichevole a due mesi dalla tragedia aerea in Colombia che ha devastato la squadra alla vigilia della finale di Copa Sudamericana. Un ritorno al futuro per la Chape, visto che il primo match verrà giocato contro il Palmeiras di Felipe Melo, campione in carica del Brasileirao e ultima formazione affrontata prima del disastro di Medellin.

La Chapecoense era rimasta con dieci giocatori, quelli non partiti per Medellin, ma solo uno di loro, l'attaccante italo-argentino Alejandro Martinuccio, fa ancora parte della rosa biancoverde. Per riformare la squadra la dirigenza ha deciso di promuovere molti uomini dalla Primavera e, quindi, di sfruttare le molte offerte di aiuto arrivate da tutto il mondo. Fra i nuovi arrivi ci sono anche due volti noti del calcio europeo: Artur, ex portiere di Roma, Siena e Cesena, che terminerà la carriera con la Chape, e Túlio De Melo, attaccante 31enne che in carriera ha giocato anche con Palermo e Lilla.