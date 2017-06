Chapecoense, i superstiti sul luogo dell'incidente: "Volevamo vedere che fosse tutto vero"

Lo scorso 2 novembre la storia della Chapecoense è cambiata per sempre: il volo che portava la squadra verso la finale di Copa Sudamericana si schiantò nei pressi di Medellin portando alla morte di 71 persone. Solo sei i sopravvissuti: tra questi Neto, Ruschel e Follmann sono gli unici calciatori, e proprio loro sono tornati sul luogo dell'incidente per la prima volta.



"Avevamo bisogno di tornare qui per capire che fosse tutto vero, certe volte ci sembrava come ci avessero raccontato una bugia... E invece è incredibile vedere tutto questo e pensare che siamo scampati alla morte" le parole di Neto. Follmann, che nell'incidente ha perso una gamba, gli ha fatto eco: "Essere qui è importante per tutti noi, ancora non capisco come abbiamo fatto a sopravvivere: è un vero e proprio miracolo".