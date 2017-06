Chapecoense, coro vergognoso: "Riempite il serbatoio"

"Ão ão ão, abastece o avião". Per chi non capisce il portoghese magari saranno parole senza senso, il problema è che, fatta la traduzione, anche in Italia si capisce che, al contrario, si tratta di un coro vergognoso. L'hanno cantato allo stadio Heriberto Hülse di Criciúma i tifosi, a dire la verità non numerosissimi, della squadra locale, durante la partita con la Chapecoense valida per il campionato statale catarinense. "Oh oh oh, riempite il serbatoio".



Il riferimento alla tragedia aerea dello scorso novembre che costò la vita a 71 persone, tra le quali quasi tutta la squadra della Chapecoense, è evidente. "Sono un gruppo di imbecilli, la rivalità esiste ma dobbiamo lasciarla nel campo, non fuori", ha detto il presidente della Chape. "È disgustoso, ma erano solo poche persone. Riguarderemo i video e rilasceremo un comunicato di condanna. Il Criciuma non deve più consentire a queste persone di entrare allo stadio".