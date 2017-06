Carioca, Flamengo-Vasco da Gama su Premium Sport

Si torna in campo in Brasile, e sarà una lunga serata tra Carioca e Paulista. Si parte da Rio de Janeiro, con la sentita semifinale della Taça Guanabara tra Flamengo e Vasco da Gama (ore 21 su Premium Calcio 1, telecronaca di Francesco Letizia, commento tecnico di Andersinho Marques).



Il Vasco, dopo aver preso O' Fabuloso, Luis Fabiano, si presenta come una delle squadre più tecniche dell'attuale calcio carioca, ed è perfino scontato affermare che i Giganti da Colina, allenati da Cristovao Borges, vorranno esaltarsi nella stagione del grande ritorno in Serie A. In casa Flamengo, invece, il momento è decisamente positivo: l'ultima sconfitta, datata 16 ottobre 2016, quando la Rubronegra crollò incredibilmente a Porto Alegre, per mano dell'Internacional, alla 31esima dello scorso Brasileirao. Col Vasco, Diego e compagni scenderanno in campo per proseguire la striscia positiva di risultati, e centrare la finale di una Guanabara (girone d'andata) che mette in palio una coppa e la possibilità di giocarsi il titolo di campione del Carioca 2017, dopo che sarà conclusa anche la Taça Rio (girone di ritorno).



Partita, questa tra Flamengo e Vasco, incastonata in un contesto sociopolitico particolare: dalle polemiche per il Carnevale in corso, alle proteste per il caro-biglietti, ai disagi per lo sciopero degli agenti di polizia, al fatto che si giochi a Volta Redonda; tante situazioni da risolvere, col calcio però che non si ferma mai. In Brasile, la passione va davvero oltre ogni cosa.



A San Paolo, invece, dopo la splendida vittoria nel Clasico con il Palmeiras (partita che rischiava di essere condizionata dal terrificante errore arbitrale che ha lasciato in 10 il Timao, poi uscito comunque vittorioso) il Corinthians scende in campo a Mirassol, per una sesta giornata che mette in palio tre punti pesanti: i padroni di casa, mai sconfitti finora, provano il primo tentativo di fuga, perché i 13 punti finora collezionati dimostrano qualità e voglia di passare il turno. Una vittoria con il Corinthians rafforzerebbe il primato nel gruppo D (che comprende anche Ponte Preta, Santos e Audax).



Per quanto riguarda il Timao, la situazione è altrettanto positiva: primato nel gruppo A, 12 punti, un orgoglio ritrovato grazie allo splendido lavoro di Fabio Carille in panchina, e la possibilità di ipotecare il passaggio ai quarti di finale. Importante ricordare la formula del Paulistao: quattro gironi da quattro squadre, con ognuna che gioca 12 partite incrociando le squadre degli altri gironi. Le prime due accedono ai quarti di finale, che si giocano in gara unica nello stadio della miglior classificata. Stessa formula per le semifinali; la finale, invece, prevede gara di andata e ritorno, senza regola dei gol segnati in trasferta. Per il Paulistao, dunque, un affascinante Mirassol-Corinthians: telecronaca di Alex Milone, fischio d'inizio ore 23:30 su Premium Sport 2.