Carioca, Flamengo-Vasco da Gama 1-0: i rossoneri in finale

Bastava anche un pareggio al Flamengo per conquistare la finale della Guanabara (girone d'andata) che mette in palio una coppa e la possibilità di giocarsi il titolo di campione del Carioca 2017, ma i ragazzi di Ze Ricardo non si sono accontentati e, a Rio de Janeiro, hanno sconfitto 1-0 il Vasco da Gama grazie a un rigore in chiusura di primo tempo di Diego.

L'ex Juventus è freddo a trasformare dal dischetto un gol che valorizza il miglior gioco espresso dai padroni di casa, che devono recriminare per la scarsa precisione sotto-porta dei loro attaccanti, che avrebbero potuto chiudere la gara molto prima. Anche nella ripresa le occasioni migliori sono per i rossoneri, che in finale, ovviamente in esclusiva assoluta su Premium Sport, affronteranno il Fluminense per il più classico dei 'Fla-Flu'.