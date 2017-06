Carioca, Flamengo campione: piegato il Fluminense 2-1

Il Flamengo vince 2-1 al Maracanà nel ritorno della finale del campionato Carioca e grazie all'1-0 dell'andata firmato Everton si laurea campione facendo piangere i cugini del Fluminense. Partita dalle mille emozioni a Rio, gli ospiti sbloccano subito la gara con un colpo di testa di Henrique e mantengono l'1-0 che manderebbe tutto ai rigori fino a 5' dal termine, quando Cavalieri commette una papera clamorosa e regala il gol del pareggio a Guerrero. Non contento il portiere poco dopo si fa anche espellere e a tempo quasi scaduto, con tutto il Flu nell'area dei rossoneri, arriva in contropiede anche il 2-1 di Rodinei che chiude il discorso e fa esplodere i tifosi rossoneri.

Solita grandissima cornice di pubblico al Maracanà, stadio strapieno, entusiasmo alle stelle, atmosfera elettrizzante per il Clasico del calcio brasiliano, che si accende subito. Dopo soli tre minuti il Fluminense riporta tutto in parità andando a segno con Henrique, bravo ad arrivare per primo di testa su una sponda aerea da calcio d'angolo. Il gol mette le ali ai piedi agli ospiti, che nei primi 20 minuti vanno due volte vicini al raddoppio con delle conclusioni da fuori, poi col passare dei minuti viene fuori il Flamengo, che guadagna metri e prova a impensierire Cavalieri: il più pericoloso è Everton, match winner dell'andata, che però non riesce a trovare la via della rete e le squadre vanno al riposo sul risultato di 0-1 che manderebbe tutto ai rigori.

Nella ripresa sugli spalti l'usuale grande spettacolo, in campo invece le occasioni diminuiscono e i falli aumentano. Troppa la tensione per una finale che nessuno vuole perdere, troppo alta la posta in palio e nessuna delle due squadre vuole rischiare di prendere un gol che potrebbe risultare decisivo. Zé Ricardo, allenatore del Flamengo, prova a dare una scossa ai suoi inserendo Gabriel e Rodinei, il suo collega Abel Braga risponde gettando nella mischia Maranhao, ma la gara non si sblocca. Il Flu è pericoloso un paio di volte sulle palle alte, il Fla fa possesso e prova a far male con azioni manovrate, ma nel finale è soprattutto la paura di perdere a farla da padrona e solo un espisodio potrebbe sbloccare la gara. Episodio che arriva a 5 minuti dalla fine, quando Cavalieri respinge malissimo un colpo di testa e lascia la palla a disposizione di Guerrero, che non si fa pregare, segna da due passi e fa letteralmente esplodere il Maracanà.

Il Flamengo è campione, vinto il Carioca 2017, ma il tempo per festeggiare è poco perchè tra una settimana si torna già in campo, parte il Brasileirão.