Carioca e Paulista in campo su Premium: S.Paolo e Palmeiras cercano riscatto

Il primo successo, sperato, voluto, trovato, di Rogerio Ceni sulla panchina del San Paolo rende tutto più facile adesso in casa tricolor. Ci voleva una bella prestazione per dimenticare il 4-2 subito dall'Audax nella prima giornata del Paulistao 2017 e la prestazione è arrivata contro la Ponte Preta, battuta nettamente 5-2 al Morumbi, seppur la retroguardia abbia mostrato ancora le stesse amnesie della settimana precedente. San Paolo che tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì, a Vila Belmiro, contro il Santos di Lucas Lima e Vitor Bueno (diretta Premium Calcio 1 ore 00:45, telecronaca di Alex Milone, commento tecnico di Anderson Marques).

Campeonato Paulista che ci regalerà altre emozioni giovedì sera, quando scenderà in campo la squadra campione in carica, il Palmeiras, forte dei nuovi arrivi di Alejandro Guerra e Miguel Borja, che visse un'avventura a Livorno, non molto fortunata, qualche anno fa. L'obiettivo del Verdao è di voltare pagina dopo il clamoroso ko per 1-0 sul campo dell'Ituano; ostacolo non semplice il Sao Bernardo, ma Dudu e compagni sono chiamati esclusivamente a vincere (diretta Premium Calcio 1 ore 22:30: telecronaca Francesco Letizia, commento tecnico di Anderson Marques).

Capitolo Carioca - Botafogo-Flamengo ha lasciato molti strascichi polemici per quanto accaduto dentro e fuori dal campo. Se la tragedia del tifoso deceduto a causa degli scontri all'esterno del Nilton Santos avrà conseguenze legali e di ordine pubblico, si continua a discutere moltissimo anche del gol del momentaneo 1-1 del Fogao, che ha nuovamente puntato i riflettori sul caos arbitri in Brasile, considerando anche quanto successo in Ferroviaria-Mirassol, con i padroni di casa che hanno chiuso (ingiustamente) in nove uomini, rimediando, ovviamente, una dolorosa sconfitta.