Carioca, Botafogo-Fluminense 2-3: Richarlison show

Qualcuno lo aveva accostato all'Inter, in Brasile hanno detto che il Fluminense aveva rifiutato un'offerta da 10 milioni fatta dall'Ajax quest'inverno: se Richarlison è il giocatore visto all'opera contro il Botafogo, allora state certi che molto presto sarà difficile vederlo in esclusiva su Premium Sport nel Carioca o, quando comincerà, nel Brasilerao. L'attaccante, protagonista anche al Sub20, è stato l'assoluto protagonista nella notte con due gol e un assist nella rimonta Tricolor a Rio.



Finisce 3-2 il derby e il Fluminense va in testa al gruppo C del Carioca: il Botafogo si è illuso con la doppietta di Roger nel primo tempo (entrambe le reti agevolate dalla difesa distratta del Flu), poi nella ripresa ha subito l'incredibile ribaltone in appena 13 minuti, dal 56' al 69'. Richarlison ha cominciato il suo show su calcio di rigore, l'ha proseguito con una bella conclusione di sinistro per il pari e l'ha chiuso con la giocata più bella della serata liberandosi di un avversario con una veronica e servendo a Chaves la palla del definitivo 3-2.