Carioca, atto finale: Fluminense-Flamengo 0-1

Il Flamengo si aggiudica il primo round della finale del campionato Carioca battendo il Fluminense in trasferta grazie a un gol nel primo tempo di Everton, che sfrutta un clamoroso errore difensivo e sigla il decisivo 1-0.

Grandissimo spettacolo sugli spalti prima dell'inizio di una delle sfide più sentite in Brasile, l'atmosfera è incredibile. Un po' meno incredibile il livello del gioco espresso sul campo del Maracanà, dove la partita è equilibrata e giocata con grande intensità, ma anche ricca di errori individuali. Proprio da un clamoroso errore della difesa del Fluminense nasce il gol che deciderà la partita, Everton non si fa pregare e scaraventa con forza col sinistro sotto la traversa mandando in delirio i tifosi rossoneri.

Nella ripresa i padroni di casa ci provano con insistenza, ma non riescono mai a rendersi davvero pericolosi: il Flamengo gestisce il ritmo e dà l'impressione di non voler rischiare assolutamente niente. Troppo importante portare a casa questo risultato in vista del ritorno, quando i rossoneri saranno in casa e potranno contare anche sulla spinta del loro dodicesimo uomo.