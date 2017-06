Campionato Carioca, il Clasico va al Fluminense: Vasco da Gama strapazzato 3-0

Nella prima giornata del campionato Carioca, esclusiva assoluta di Premium Sport, il Fluminenense si aggiudica il Clasico strapazzando 3-0 il Vasco da Gama al Nilton Santos, il nuovo, caratteristico, stadio del Botafogo.



Il match si sblocca al 29': colpo di tacco di Enrique Dourado, Martins Silva esce alla disperata per anticipare Douglas e Wellington Silva deposita in porta per il vantaggio della Fluzao. Passano quattro minuti e la squadra di Abel Braga raddoppia: Sornoza sfonda sulla fascia destra e serve a Enrique Dourado un pallone impossibile da sbagliare. Il Vasco da Gama prova a reagire nella ripresa ma in contropiede subisce la terza rete all'81': Marcos Junior, asssitito da Gustavo Scarpa, infila Martins Silva e chiude definitavamente i conti. Il Fluminense porta così a casa i primi 3 punti in una sfida tanto attesa e sentita.