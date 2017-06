Brasileirao, Vasco-Fluminense 3-2: Nene ferma la capolista

E' davvero impossibile annoiarsi con il Brasileirao, grande esclusiva di Premium Sport. Il Vasco da Gama batte 3-2 il Fluminense all'ultimo respiro e aggancia la squadra di Abel Braga al primo posto in classifica con 6 punti dopo tre giornate (a sei anche il Gremio, che però ha una gara in meno).

All'Estádio Vasco da Gama di Rio de Janeiro, come sempre pieno, colorato e rumoroso, i padroni di casa vanno in vantaggio a metà primo tempo con il colpo di testa di Luis Fabiano (401 gol in carriera per l'ex attaccante del Siviglia) e difendono l'1-0 fino al riposo. Nella ripresa però il Fluminense entra in campo con un altro atteggiamento e nel giro di sei minuti ribalta la partita grazie alla doppietta di Henrique Dourado, freddissimo a battere due volte dal dischetto l'estremo difensore dei padroni di casa.

L'uno-due subito taglia le gambe ai bianconeri, che però hanno una grandissima reazione d'orgoglio e a un quarto d'ora dalla fine trovano il pareggio con un destro all'angolino di Escobar. Nel finale il ritmo si abbassa, il 2-2 sembra accontentare tutti, tutti tranne Nene, che raccoglie un pallone sul vertice alto dell'area e scarica un missile alle spalle di Cavalieri che manda letteralmente in delirio il pubblico di Rio.