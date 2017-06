Brasileirao, Vasco da Gama-Corinthians 2-5

Festa del gol come succede quasi sempre nel campionato brasiliano ma nella sfida tra Vasco da Gama e Corinthians a sorridere è il Timao: 5-2 esterno e primo posto in classifica mantenuto. Nella quinta giornata del Brasileirao primo tempo dominato dai padroni di casa che però chiudono all'intervallo sotto di due gol: apre dopo quattro minuti Marquinhos Gabriel che poi nel finale di frazione serve in profondità Jo, bravo a scartare Silva e ad insaccare.



Mai dare per morto il Vasco, però, e soprattutto Luis Fabiano: O' Fabuloso in due minuti, a cavallo tra il 47' e il 48', riporta il match in parità con due gol da attaccante di razza. Prima di testa su punizione, poi ancora di testa (con successivo tocco - ininfluente - con il braccio) e sempre scappando via alla marcatura di Paulao. Ma i 4 gol in 5 partite di Luis Fabiano non bastano perché poi si scatena Clayton: al 58' serve Maycon che sigla il nuovo vantaggio Timao, poi si spende in prima persona segnando una doppietta tra l'84' e il 90' e servendo il pokerissimo.