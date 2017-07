Brasileirao, Sassà gela il Flamengo: 1-1 con il Cruzeiro

Il Flamengo sperava di riprendere la corsa almeno verso il secondo posto, invece deve accontentarsi del pari sul campo del Cruzeiro: nel big match della 14esima giornata trasmesso in diretta su Premium Sport, i rossoneri vanno in vantaggio nel secondo tempo grazie a un colpo di testa di Everton sul quale Fabio non sembra esente da colpe facendosi sorprendere sul primo palo.



A quel punto Mano Menezes pesca il jolly dalla panchina e indovina la mossa vincente: fuori l'evanescente Elber, dentro Sassà, arrivato un mese fa dal Botafogo. Non passa neppure un minuto e il centravanti fa il movimento giusto sull'assist filtrante di Thiago Neves e con un tocco di prima intenzione batte il portiere in uscita. Finisce così 1-1 e il Flamengo resta terzo, appaiato al Santos, con il Gremio ora a +4 grazie al 3-1 sul Ponte Preta.



In coda da segnalare il ritorno al successo della Chapecoense che non vinceva da un mese (2-1 al Vasco da Gama il 15 giugno): batte 2-0 il San Paolo, incredibilmente in zona retrocessione.