Brasileirao, Palmeiras-Fluminense 3-1: Verdao fuori dalla crisi

E' il Palmeiras ad esultare al termine della gara che ha aperto la sesta giornata del Brasileirao, grande esclusiva di Premium Sport. La squadra di Cuca batte 3-1 il Fluminense in casa, trova la seconda vittoria da inizio campionato, sale a quota 7 punti e prova ad uscire definitivamente dalla crisi.

Davanti alla solita bellissima cornice di pubblico, le due squadre hanno un avvio lento. Nonostante sia solo l'inizio del campionato, la posta in palio è già molto alta e nelle prime battute la partita è molto tesa, ma alla prima emozione la gara si sblocca subito: al 10' rimessa laterale sul limite dell'area di rigore, sponda di testa di Willian per l'accorrente Guerra, che arriva a rimorchio conclude al volo e trova il suo secondo gol nel Brasileirao.

Poco dopo la gara si interrompe per un infortunio e per qualche minuto non si gioca, poi alla prima occasione il Flu trova il pari grazie a Leo, alla prima da titolare. Il giovane classe 1996 brucia Jean, va sul fondo e mette un cioccolatino in mezzo per Dourado, che di prima realizza il suo settimo gol nelle prime sei giornate e si conferma capocannoniere.

Dopo i fuochi d'artificio iniziali, la gara è equilibrata e con poche occasioni, ma a fare la partita è principalmente il Verdao. Nel finale del primo tempo i padroni di casa concretizzano il predominio territoriale e tornano avanti grazie a un numero pazzesco di Guedes, che ridicolizza Leo con un tunnel e la mette dietro per Keno, bravo a battere per la seconda volta Jacobi aprendo il piattone.

L'Allianz Parque di San Paolo esplode, ma due minuti dopo Dourado ha già la grande chance per riportare tutto in parità e la sciupa incredibilmente facendosi ipnotizzare da Prass nell'uno contro uno col portiere del Verdao.

Il portiere del Palmeiras è grande protagonista anche nella ripresa. Il secondo tempo è intenso ma non bello, le occasioni sono poche, ma la gara viaggia sempre sul filo dell'equilibrio. Intorno al 65' Felipe Melo va fuori per infortunio, ma il centrocampo dei padroni di casa regge senza troppi affanni almeno fino agli ultimi minuti, quando il Flu alza ilbaricentro e mette i brividi ai tifosi di casa.



L'occasione più grande per gli ospiti arriva al 92esimo, quando Dourado conclude a botta sicura da pochi passi ma trova un super Prass a dirgli di no d'istinto, un minuto più tardi Guedes, il migliore dei suoi, scappa in contropiede sul filo del fuorigioco, resiste alla carica di Scarpa e batte per la terza volta Jacobi chiudendo il match. Paleiras a quota 7 punti, il Flu rimane fermo a 10.