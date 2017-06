Brasileirao, Jadson lancia il Corinthians

Fondamentale vittoria del Corinthians in trasferta sul Gremio, big match tra la prima e la seconda del Brasileirao trasmesso in diretta esclusiva su Premium Sport. La capolista allunga in vetta, +5 sulla squadra di Gaucho, grazie alla rete di Jadson al 52', sinistro non irresistibile con annessa mezza papera di Grohe dopo la bella azione di Paulo Roberto.



Se il Gremio (nonostante la buona mole di gioco) viene condannato dal proprio portiere, il numero uno del Corinthians è il simbolo della grande difesa del Timao - solo cinque gol subìti in dieci turni di campionato. Cassio fa almeno due miracoli, al 21' sul missile dalla distanza di Rocha Neves e al 65' su Luan, ma si supera a sei minuti dalla fine quando para il rigore dello stesso Luan (che calcia male, forse distratto dalle voci di mercato).



Nelle altre partite del decimo turno, successi di Sport Recife (1-0 esterno sul Santos), Vasco da Gama (1-0 sull'Atletico GO), Atletico-PR (4-1 sul Vitoria), Cruzeiro (2-0 sul Coritiba), Palmeiras (2-1 esterno sul Ponte Preta) e pareggio 1-1 tra San Paolo e Flu.