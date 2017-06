Brasileirao, il Gremio a caccia del Corinthians

Dopo la vittoria del Corinthians sul Santos che ha proiettato il Timao in vetta alla classifica, la quarta giornata del Brasileirao è proseguita con altri cinque match. Nel pomeriggio prima vittoria stagionale per l'Avai del neo acquisto Maicon, che supera 1-0 lo Sport Recife e lascia le zone più calde della classifica portandosi a 4 punti e agganciando così il Palmeiras di Felipe Melo, che dopo il ko della scorsa domenica sul campo del San Paolo non va oltre lo 0-0 contro l'Atletico MG davanti ai propri tifosi e perde terreno dalle zone più nobili della classifica.

Il big match della quarta giornata, quello del Maracanà tra Botafogo e Flamengo, delude le aspettative: le due grandi del calcio brasiliano, che hanno iniziato con qualche difficoltà la stagione, pareggiano 0-0 al termine di una gara avara di emozioni e i bianconeri mantengono un punto di vantaggio sui rivali, che restano però ancora imbattuti. A 7 punti insieme al Botafogo sale anche il Ponte Preta, che liquida 1-0 il San Paolo e mantiene due punti di ritardo dal lanciatissimo Gremio, vincitore per 2-0 contro il Vasco e ora a un solo punto dal Corinthians capolista.