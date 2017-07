Brasileirao, il Corinthians vince e scappa: Diego riporta il Flamengo in alto

Continua su Premium Sport lo spettacolo del Brasileirao e continua la fuga in testa alla classifica del Corinthians. Dopo il ko del Gremio nell'anticipo di ieri, il Timao piega 1-0 il Botafogo davanti al proprio pubblico grazie alla rete nel finale di Jo (che aveva anche sbagliato un rigore) e vola a più sette sulla seconda in classifica.

Alle spalle della coppia di testa, staccato di soli due punti dal Gremio, c'è il Flamengo dell'ex Juventus Diego, che al Maracanà stende 2-0 il San Paolo grazie ai gol di Guerrero e dell'ex bianconero e ottiene la terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime cinque partite).

Dietro i rossoneri le altre big Palemiras e Santos (pareggio per 1-1 sul campo dell'Atletico GO) e poi il sorprendente Atletico MG, che rifila un tris al Cruzeiro e resta nelle zone nobili della classifica. Nelle altre gare della giornata vittoria per 1-0 dello Sport Recife sull'Atletico PR e pareggio a reti bianche tra Vitoria e Bahia.