Brasileirao, Gremio ancora sconfitto: decide un autogol

Non è stato esattamente uno spot per il calcio brasiliano, ma Palmeiras-Gremio, scontro al vertice tra la terza e la seconda forza del campionato, ha regalato comunque emozioni. Una, soprattutto: quella che ha deciso la partita regalando il quarto successo di fila al Verdao. Al 78', sul cross dalla destra di Vega, Machado è intervenuto in scivolata per liberare la propria area, ma il suo tocco maldestro, indirizzato comunque verso la propria porta, ha mandato il pallone a sbattere sul piede di Bressan e da lì in porta.



Un gollonzo, anzi. Un auto-gollonzo. Che premia il Palmeiras oltre i propri meriti dopo una partita combattuta, ma senza grandi occasioni. Il Gremio si è presentato in campo imbottito di riserve pensando alla Libertadores e il Palmeiras ha fatto altrettanto, ma ha saputo capitalizzare l'unica vera chance portandosi a -3 dal secondo posto. Per il Gremio secondo k.o. di fila dopo quello col Corinthians.