Brasileirao, dalla vetta al 15esimo posto: la Chape esonera Mancini

Dopo un inizio di campionato scoppiettante che l'aveva proiettata in testa alla classifica del Brasileirao e che aveva addirittura fatto sperare in una nuova favola Leicester, la Chapecoense è entrata in crisi ed è finita al 15esimo posto.

Una serie di risultati negativi probabilmente pronosticabili viste le difficoltà di ripartire dopo la tragedia aerea dello scorso novembre in Colombia, ma la dirigenza del club di Santa Catarina evidentemente si aspetta e vuole molto di più e così ha deciso di esonerare il proprio tecnico, Vagner Mancini.

La decisione è stata ufficializzata il giorno dopo il 3-3 rimediato contro il Fluminense, risultato a sua volta preceduto da tre sconfitte nelle ultime quattro partite.