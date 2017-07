Brasileirao, Cruzeiro-Palmeiras 3-1: Verdao a -13 dal Corinthians

Se non è un addio ai sogni di gloria, gli somiglia molto. Il Palmeiras, dopo l'inizio disastroso, era condannato a non sbagliare più nulla: dopo quattro vittorie consecutive, però, si ferma sul difficile campo del Cruzeiro e sprofonda a -13 dal Corinthians, in testa, anzi, in fuga al Brasileirao. Finisce 3-1 a Belo Horizonte nella gara trasmessa in diretta esclusiva su Premium Sport e per i campioni in carica è notte fonda.



A sbloccare il risultato ci pensa Thiago Neves al 32': imbeccato da Alisson, sembra controllare male il pallone defilandosi un po' troppo sulla sinistra, ma l'uscita forse un po' avventata di Prass gli consente di piazzare la palla col piede sinistro sul palo opposto. Gran gol e Cruzeiro avanti. Decisamente più colpevole Prass sul raddoppio: Hudson prova un tiro dalla lunga distanza senza troppe pretese, il rimbalzo tradisce il portiere del Palmeiras e la palla si insacca. Nella ripresa il Verdao prova a rimetterla in piedi con un colpo di testa di Willian, ma nel finale Elber realizza il gol che chiude definitivamente i conti.