Brasileirao, Corinthians-Santos 2-0, gol di Romero e Jo

"Ho voluto fare come Mandzukic". Jo, attaccante del Corinthians, è sceso in campo qualche ora dopo la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid, magari non è neppure riuscito a vederla tutta, ma quanto basta per trovare l'ispirazione. Diverso il contesto, diversa l'esecuzione, diversa anche la traiettoria del pallone: uguale l'effetto, gol in rovesciata. A differenza della rete del croato, poi, quella di Jo è servita al Timao per mettere in cassaforte la sfida col Santos perché a quel punto (era il 75') sul 2-0 non c'è stata più storia.



Il Corinthians vince ancora, dunque: terzo successo consecutivo dopo quelli contro Vitoria e Atletico Go. Il Santos si arrende soltanto nella ripresa: al 69' è Romero a sbloccare il risultato trovando la zampata vincente sulla torre di Jo; al 75', come detto, il raddoppio dello stesso Jo. Il Timao resta così in testa al Brasileirao con 10 punti in classifica.