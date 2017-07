Brasileirao, Corinthians ok col brivido: show di Henrique

Mentre le grandi del calcio europeo si sfidano tra Cina e America nella International Champions Cup (grande esclusiva di Premium Sport), in Brasile il campionato è nel pieno del suo svolgimento e continua a regalare gol e spettacolo.

Nella 16.ma giornata del Brasileirao (latra grande esclusiva di Premium Sport) si conferma in testa alla classifica lo scatenato Corinthians di mister Fábio Carille, che espugna il Maracanà stendendo il Fluminense 1-0. Partita ricca di difficoltà per la capolista, che dopo un primo tempo caratterizzato più dagli sbadigli che dalle occasini da gol, va in vantaggio a inizio ripresa con Balbuena, ma poi soffre maledettamente per portare a casa i tre punti (al 95.mo gol annullato a Richarlison per fuorigioco dubbio).

Alle spalle del Corinthians continua la sfida tra il Gremio (che ha un punto di vantaggio e una partita in meno) e il Santos, che sale a quota 30 punti (a dieci lunghezze dal Timao) grazie all'incredibile stato di forma di bomber Bruno Henrique, autore della tripletta decisiva nel 3-0 contro il Bahia.

A due punti in classifica dal Santos c'è il Flamengo, che ha battuto 2-1 il Coritiba in casa, mentre il quinto posto è occupato dal Palmeiras (corsaro 2-0 sul campo dello Sport Recife), in rilasita dopo due vittorie nella ultime tre partite. Chiude il quadro della giornata la vittoria a sorpresa dell'Avai dell'ex Inter Maicon per 1-0 sul Cruziero.