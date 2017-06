Brasileirao, colpo Fluminense: stende l'Atletico e vola in vetta

Il Fluminense vince 2-1 sul campo dell'Atletico Mineiro e resta in testa alla classifica del Brasileirao a punteggio pieno dopo due giornate. La squadra di Abel Braga chiude i conti già nel finale del primo tempo con un uno-due terribile firmato da Henrique Dourado su rigore e da Richarlison, inutile il gol di Gabriel per i padroni di casa, che restano così fermi a un punto nelle zone basse della classifica.

A far compagnia al Fluminense in vetta c'è solo il Gremio, che passa 2-0 sul campo dell'Atletico Paranaense (in gol Luan e Barrios). Alle spalle della coppia di testa un tris formato da Flamengo (3-0 sul campo dell'Atlético Goianiense), Corinthians (1-0 in trasferta contro il Vitória) e Chapecoense (che ha battuto il Palmeiras 1-0).