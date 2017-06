Brasileirao, Chapecoense-Palmeiras 1-0: decide Luiz Antonio

Chapecoense-Palmeiras non è stata una partita meravigliosa, ma il gol che decide la partita regala un'emozione impagabile: al 71' si alza il coro "Vamos vamos Chape", quello che i tifosi intonano ad ogni partita, esattamente al 71', per omaggiare le 71 vittime della tragedia aerea di novembre. In quel momento parte un contropiede fulmineo che porta alla rete Luiz Antonio. Calcio romantico, insomma: bello pensare che non sia un caso che alla prima in casa nel Brasileirao dopo la tragedia, la Chape abbia segnato proprio nel momento in cui l'Arena Condà stava omaggiando i caduti de La Union.



La Chape ottiene così la prima vittoria in campionato dopo una partita piuttosto povera di occasioni: pericolosi Willian e Weillngton Paulista nella ripresa, poi la rete di Luiz Antonio. Anche il Flamengo si sblocca alla seconda giornata di campionato: 3-0 all'Atletico Go.