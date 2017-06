Brasileirao: Chape ancora ko, il Corinthians va in fuga

Dopo il grande spettacolo dell'anticipo tra Palmeiras e Fluminense e la vittoria casalinga del Vasco, che batte 2-1 lo Sport Recife e lo sorpassa in classifica portandosi a quota 9, la domenica della sesta giornata del Brasileirao si è aperta con il pirotecnico pareggio per 2-2 tra Botafogo e Coritiba, che frena dopo tre vittorie consecutive e sale a 13 punti.

Tre punti più in alto, da solo in testa alla classifica, c'è il Corinthians del nuovo fenomeno Jo, che davanti al proprio pubblico supera 3-2 il San Paolo al termine di una partita divertentissima e approfitta così del secondo ko consecutivo della Chapecoense, che cade 3-2 sul campo del Ponte Preta sfiorando una clamorosa rimonta dallo 0-3.

In fondo alla classifica risultati importanti per l'Avai dell'ex interista Maicon, che ferma sull'1-1 in casa un Flamengo in grande difficoltà, e per il Vitoria che con il 2-0 rifilato all'Atletico MG assaggia per la rima volta in stagione il dolce sapore del successo.