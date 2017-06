Brasile, Sao Bento-Corinthians apre il Paulista

Parte il Paulistao, dopo una lunga attesa finalmente si torna in campo anche in uno degli stati più belli del Brasile. Talento a fiumi in questa macroregione del Sudamerica, con tante squadre blasonate, a partire dalla capolista Palmeiras che, dopo aver venduto Gabriel Jesus al City e aver cambiato allenatore (via Cuca, che ha lasciato da campione, dentro Eduardo Baptista), si presenta ai nastri di partenza di questa competizione con la voglia di confermarsi sugli ottimi livelli della scorsa stagione.



Qui su Premium, un weekend tutto da vivere. Si partirà sabato con Sao Bento-Corinthians, alle 20 su Premium Calcio 1 con telecronaca di Francesco Letizia e Anderson Marques e chissà se il Timao sarà in grado di dimenticare il flop dello scorso Brasileirao e tornare a risplendere. Nononostante le due categorie di differenza, non sarà facile imporsi contro il Sao Bento, che sta affinando la preparazione a Morungaba, località a 100 chilometri da Sorocaba, città in cui ha la sede questo club che gode di una storia importante, centenaria. Il Corinthians può dirsi tutt’altro che tranquillo per l’esordio nel Paulistao.



Il tecnico Fabio Carille ha promesso che saprà far tornare il club ai livelli di due stagioni fa, e ha testato a lungo la preparazione dei suoi in questi giorni di avvicinamento al primo match ufficiale dell’annata. Indicazioni positive ne ha raccolte anche nell’amichevole di martedì sera con il Ferroviaria, in cui ha praticamente impiegato tutti i giocatori a disposizione. Timao, infine, deluso per l’affaire Drogba: ci credevano, i tifosi, ad un arrivo dell’ex attaccante del Chelsea. Sogno che sembra svanito. Per ora.



Domenica sera, inoltre, un’altra sfida da vivere in diretta. In campo alle 20 sempre su Premium Calcio 1: orario perfetto per churrasco e futebol. Si resta nello stato di Sao Paulo, ma ci trasferiremo a Osasco, città di origine italiana, fondata alla fine del diciannovesimo secolo. Audax-São Paulo con telecronaca di Alex Milone e Anderson Marques, la prima ufficiale di Rogerio Ceni sulla panchina del Tricolor. Tanto talento a disposizione dell’ex estremo difensore della Selecao, a partire da Cueva, Rodrigo Cajo e Luiz Araujo. Audax che parte ovviamente sfavorito, ma il calcio in Brasile è sempre stato portatore di una sacrosanta verità: nulla è mai scritto in partenza.



Dunque, inizia il Paulista 2017. Dopo le emozioni vissute lo scorso weekend con il Carioca, le premesse per esaltarsi anche stavolta, ci sono davvero tutte.