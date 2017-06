Brasile, Robinho e Diego nell'amichevole pro-Chapecoense

Ci sono anche Robinho e Diego tra i convocati di Tite per la partita amichevole che il Brasile giocherà mercoledì contro la Colombia: tutto il ricavato della sfida di Rio de Janeiro andrà alle famiglie delle vittime della tragedia della Chapecoense che vide morire 71 persone, tra cui quasi tutta la rosa del club brasiliano. Non essendo data riservata dalla Fifa alle gare internazionali, Tite ha potuto chiamare solo i calciatori che giocano in Brasile: tra questi i due ex "italiani" cresciuti nel Santos e arrivati presto in Europa prima di tornare in patria, dove adesso militano uno nell'Atletico Mineiro (Robinho, ex milanista), l'altro nel Flamengo (Diego, ex juventino).



Ecco la lista dei convocati: Portieri: Weverton (Paranaense) Danilo Fernandes (Internacional) Muralha (Flamengo); Difensori: Fabio Santos (Atletico Mineiro) Fagner (Corinthians) Jorge (Flamengo) Marcos Rocha (Atletico Mineiro) Geromel (Gremio) Luan Garcia (Vasco) Rodrigo Caio (San Paolo) Victor Hugo (Palmeiras) Centrocampisti: Camilo (Botafogo) Diego (Flamengo) Gustavo Scarpa (Fluminense) Henrique (Cruzeiro) Lucas Lima (Santos) Rodriguinho (Corinthians) Wallace (Grêmio) Willian Arao (Flamengo); Attaccanti: Diego Souza (Sport) Dudu (Palmeiras) Luan (Gremio) Robinho (Atletico Mineiro)