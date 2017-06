Brasile, Maicon si allena con il Botafogo

Dopo la fine del contratto con la Roma, il primo luglio del 2016, Maicon non è riuscito a trovare una nuova squadra. Ma l'esterno brasiliano non rinuncia al calcio e vorrebbe continuare a giocare, ecco perché ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con il Botafogo. La squadra del campionato Carioca (esclusiva Premium) gli ha concesso di lavorare al centro sportivo per tenersi in forma e, chissà, se convincerà allenatori e dirigenti potrà anche strappare un nuovo contratto.

Botafogo abre as portas para o lateral-direito Maicon aprimorar o condicionamento físico no clube. #TreinoBFR pic.twitter.com/HBqqHqD8vu — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 6 aprile 2017