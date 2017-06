Brasile, l'atto finale di Paulista e Carioca su Premium

Questa è una di quelle domeniche da piazzarsi dinanzi alla tv e godersi fino all’ultimo le emozioni che arrivano dal Brasile. Signore e signori, siamo arrivati all’ultimo atto degli statali: a Rio de Janeiro va di scena il Fla-Flu di ritorno, quello che decide il campionato carioca 2017! Domenica, in diretta alle 21, nella meravigliosa cornice del Maracanã, Flamengo-Fluminense (telecronaca di Alex Milone, commento tecnico di Andersinho Marques): si parte dall’1-0 del Mengão ottenuto nella sfida d’andata, non c’è la regola dei gol in trasferta, non sono previsti supplementari: se il Flu dovesse vincere questa sfida con un solo gol di vantaggio, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Abel Braga, allenatore del Fluzão, è uno dei più famosi e stimati in Brasile; differenza di età e d’esperienza rilevante tra i due tecnici: quando Abelão divenne campione del mondo con l’Internacional nel 2006, Zé Ricardo, allenatore del Flamengo, allenava una squadra di Futsal.



Non solo carioca: in campo, domenica alle 23, anche per l’ultimo atto del Paulistão (telecronaca di Francesco Letizia): serve l’impresa alla sorprendente Ponte Preta, che ha perso 0-3 in casa per mano del Corinthians nella finale d’andata. A São Paulo, il Timão di Fabio Carille punta sull’estro di Jo, perno offensivo della squadra, per chiudere definitivamente la contesa: fondamentale sarà sbloccarla subito, per la Macaca, per provare a tenere accese le speranze. Dal canto suo, il Corinthians è una delle squadre più solide in retroguardia, e difficilmente si farà sorprendere.



Ultimi novanta minuti di questi campionati statali, dunque: si alzano al cielo i rispettivi trofei. E che nessuno pensi che poi tutto finisca: fra una settimana, parte il Brasileirão.

Andersinho Marques