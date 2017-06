Brasile, l’agente di Gabigol condannato a 5 anni per evasione fiscale

Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, è stato condannato a cinque anni di carcere, in regime di semilibertà, per evasione fiscale. Ribeiro potrà fare appello rimanendo in libertà, ma non può lasciare il Brasile e ha dovuto riconsegnare il passaporto.

Secondo quanto riferito dai media brasiliani, Wagner Ribeiro avrebbe incassato, tra il 2002 e il 2005, oltre 1,1 milioni di euro ma ne avrebbe dichiarati soltanto 160 mila. L’agente inoltre non avrebbe fornito dettagli sull’origine dei soldi depositati sui suoi conti.

Secondo la difesa, i soldi contestati a Ribeiro sarebbero semplicemente la restituzione di un prestito che l’agente avrebbe fatto, come persona fisica, alla società di cui è partner, ma Márcio Assad Guardia, il giudice federale che lo ha condannato, ha definito la versione dell’agente di Gabigol “completamente priva di alcuna prova”.