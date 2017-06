Brasile, il portiere fa una papera e scappa in taxi: licenziato

Come sappiamo bene in Brasile non ci si annoia mai, ma questa storia ha davvero dell'incredibile: un portiere al debutto licenziato dopo soli 45 minuti di gioco.

Il tutto è avvenuto martedì sera durante la partita di Serie B brasiliana tra Figueirense–Boa Esporte. Il portiere della Figueirense, il 38enne Fabio, si è reso suo malgrado protagonista di una clamorosa papera che ha permesso agli ospiti di passare in vantaggio e alla fine del primo tempo, probabilmente contrariato per la propria prestazione deludente, ha deciso di chiamare un taxi ed è tornato a casa.

Il direttore sportivo del club, Carlos Arini, ha commentato così l’episodio: “Il trasferimento di Fabio è stato approvato da me. Ho lavorato con lui nel 2008 e ha sempre avuto un carattere forte. A volte gli errori accadono. Forse aveva problemi psicologici che non conosciamo. Ho appena parlato con il giocatore e gli ho detto che non fa più parte della squadra“.