Brasile, il campionato Paulista su Premium Sport in esclusiva

Premium mette a segno l’ennesimo colpo che va ad arricchire la già competitiva offerta sul calcio: dopo la “Primera División” Argentina e il “Campeonato Carioca” brasiliano, gli abbonati potranno godersi anche i migliori match dell’altro campionato verdeoro, il “Campeonato Paulista”.



Con questa nuova esclusiva, alla quale si aggiungerà, in primavera, il prestigioso “Brasilerao”, Premium sancisce l’assoluta leadership sul calcio sudamericano.



Il fischio d’inizio del campionato dello stato di San Paolo, che vive sulla storica rivalità tra Corinthians, Palmeiras, Santos e San Paolo stessa, è fissato per sabato 4 febbraio. Da quel momento, ogni weekend, gli abbonati Premium avranno l’occasione di ammirare gli astri nascenti del calcio internazionale.



La programmazione di sabato 4 febbraio

“Sao Bento-Corinthians” in diretta su Premium Calcio 1 alle ore 20.00 Telecronaca: Francesco Letizia. Commento tecnico: Anderson Marques

La programmazione di domenica 5 febbraio

“Audax-San Paolo” in diretta su Premium Calcio 1 alle ore 20.00 Telecronaca: Alex Milone. Commento tecnico: Anderson Marques