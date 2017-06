Brasile, Fluminense-Flamengo in esclusiva su Premium

Domenica sera, alle 21, si vola a Rio de Janeiro, seppur solo virtualmente: perché il Clasico di Rio, Fla-Flu, si disputerà a Cariacica nella grande Vitoria, nello stato di Espirito Santo. Al "Kleber Josè de Andrade", il Flamengo cerca vendetta dopo la sconfitta in finale nella Taça Guanabara. Nella sesta giornata della Taça Rio, il Mengão, primo del gruppo B, affronta il Tricolor, primo nel gruppo C, per uno scontro al vertice che denota ancora una volta la qualità (nettamente superiore alle altre del Carioca, quest'anno) di queste due formazioni. Appuntamento con il Fla-Flu in prima serata (telecronaca di Francesco Letizia, commento tecnico di Andersinho Marques). Un altro weekend di pura paixão (passione, in italiano) con gli statali, in attesa dell'inizio del Brasileirão.

