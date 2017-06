Brasile, Flamengo-Botafogo 2-1: decisivo Guerrero

La finale del campionato Carioca (esclusiva Premium Sport) sarà tra Flamengo e Fluminense (che aveva già battuto 3-0 il Vasco da Gama nell'altra semifinale): andata e ritorno tutte da vivere tra il 30 aprile e il 7 maggio.



Il Mengao, nonostante l'assenza di Diego per un infortunio al ginocchio, si aggrappa al suo bomber Paolo Guerrero che non tradisce: tra il 50' e il 66' (raddoppio su rigore) doppietta letale per i sogni del Botafogo che si stava ancora leccando le ferite per la sconfitta in finale del Taça Rio contro il Vasco da Gama.



Nel finale Sassa prova a riaprire il match ma il penalty all'88' serve solo a limitare il passivo, è il Fla a staccare il ticket per la finalissima.