Brasile, festa Corinthians: Botafogo ko e semifinale conquistata

Missione compiuta per il Corinthians, che davanti al proprio pubblico regola 1-0 il Botafogo grazie a un gol nel finale del primo tempo di Rodriguinho e conquista la semifinale playoff del campionato Paulista, grande esclusiva di Premium Sport. Dopo lo zero a zero dell’andata, il Timao non poteva fallire l'occasione di centrare la qualificazione all'Arena Corinthians, mentre il Botafogo conferma la maledizione finale, che per i bianconeri manca da oltre 16 anni.

Nel campionato Carioca festeggia invece il Vasco da Gama. La formazione di Borges pareggia infatti 0-0 contro il Flamengo al Maracanà nella semifinale di Taça Rio e guadagna l'accesso alla finalissima. Nel glorioso impianto di Rio, l’Estadio Jornalista Mario Filho (la sfida non si giocava qui dal 27 settembre 2015) i rossoneri di Zè Ricardo hanno cercato invano il gol che avrebbe garantito la qualificazione all'atto conclusivo, ma i bianconeri si sono chiusi bene rendendosi anche pericolosi in contropiede. Il migliore rendimento nella fase a gironi premia il Vasco mentre penalizza Diego e compagni che devono così arrendersi.